Neue Strategie bei DSDS-Kandidatin Janina El Arguioui (30)? Schon im Recall musste sich das Stimmwunder mit Ex-Kandidatin Emilija Mihailova messen. Die Meinung der Jury: Janinas Gesang ist zwar top, Sexbombe Emilija legt aber den besseren Auftritt hin. Harte Kritik für die Nachwuchssängerin, die sie sich aber anscheinend zu Herzen genommen hat: In der nächsten Mottoshow setzt sie offenbar auch ganz auf Sexappeal!

Mittlerweile sind nur noch acht Kandidaten im Rennen um den DSDS-Sieg. Damit steigt der Druck auf die Superstar-Anwärter enorm. Vielleicht will die 30-Jährige ja auch deshalb bei ihrer kommenden Performance noch eine Schippe drauflegen. Im Promiflash-Interview verriet die Sängerin, dass sie sich dafür ein bisschen von ihrer bereits ausgeschiedenen Konkurrentin abgeschaut hat: "Ich möchte mich nächste Woche komplett darauf konzentrieren, abzuliefern. Es wird eine heiße Show, definitiv, und vielleicht steckt da in der nächsten Woche sogar ein klitzekleiner Funken Emilija in mir drin." Mit anderen Worten: Ab jetzt zeigt Janina sich auch von ihrer sexy Seite.

Das nötige Selbstbewusstsein für so einen Auftritt hat die singende Frohnatur in jedem Fall. "Und noch viel wichtiger ist, dass dieses Land versteht, dass es total egal ist, welche Kleidergröße du hast. Wenn du dich zeigen möchtest und irgendetwas machen möchtest, dann mach das einfach. Wir leben alle verdammt nochmal nur einmal", sagte die Powerfrau.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Emilija Mihailova, DSDS-Kandidatin 2018

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui, DSDS-Kandidatin

Florian Ebener/Getty Images Janina El Arguioui in der 1. Liveshow von DSDS

