Sein Musiktraum wird wahr! Für Christos könnte es momentan wohl nicht besser laufen: Der YouTuber schwitzte wochenlang im The Biggest Loser-Camp – und steht jetzt sogar im großen Finale der Abnehm-Show! Nicht nur gesundheitlich schwimmt Christos auf der Erfolgswelle, auch beruflich ist er nun einen großen Schritt weitergekommen. Gegenüber Promiflash verriet Christos: Er bringt bald seine ersten eigenen Lieder raus!

Mit einem Schnappschuss aus dem Tonstudio heizte der 23-Jährige vor Kurzem die Gerüchteküche an, jetzt bestätigte er im Promiflash-Interview: Es wird eigene Musik von ihm geben! "Zusammen mit DJ Tuneruno habe ich einiges vor. Geplant sind vorerst drei Lieder. Alle drei Lieder wird es auch mit einem Musikvideo geben", erzählte der Strahlemann. Neben Beat und Text stünde auch schon die Drehlocation für das Musikvideo zum ersten Track fest. "Ich kann eines verraten: Es wird sommerlich. Diesen Song wird man im Sommer hören und sehen können", erzählte Christos. Ein genaues Releasedatum gäbe es aber noch nicht.

Schon vor einigen Wochen erzählte Christos gegenüber Promiflash, dass er am liebsten im Netz durchstarten würde. "Ich habe einfach gemerkt, wie sehr mir ein Leben vor der Kamera gefällt. Eine berufliche Laufbahn in Richtung Social Media und Fernsehen wäre genau das, was ich mir schon immer wünsche und für das ich lebe", erklärte er.

Wie es für Christos bei "The Biggest Loser" weitergeht, erfahrt ihr am Sonntag ab 17:45 Uhr auf Sat.1.

Instagram / thebiggestloser_christos Christos Christodoulou im Februar 2018

Instagram / thebiggestloser_christos Christos Christodoulou, "The Biggest Loser"-Kandidat

Instagram / thebiggestloser_christos Christos Christodoulou, TV-Star

