Seit mehr als zwei Jahrzehnten zaubert sie den Menschen ein Lächeln ins Gesicht! Am 23. April konnte Gigi Hadid so richtig die Sau rauslassen – das Supermodel wurde 23 Jahre alt. In einem Geburtstags-Post feierte die Laufsteg-Schönheit ihre Mama Yolanda Foster (54) mit niedlichen Throwback-Pics. Doch auch sie selbst durfte sich über viele süße Social-Media-Grüße freuen! SO gratulierten ihre Liebsten!

Gigis Mama Yolanda ehrte ihre Erstgeborene beispielsweise auf Instagram mit zauberhaften Kinderfotos: "Alles Liebe zum Geburtstag, mein süßer Engel. Danke, dass du mir als erste Person gezeigt hat, was bedingungslose Liebe bedeutet", schrieb sie und ließ mit diesen Zeilen sicher mehr Herzen als nur das ihrer Tochter schmelzen. Schwester Sis Bella (21) ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, dem Geburtstagskind mit ein paar rührenden Worten zu gratulieren. "Ich frage mich mindestens einmal am Tag, wie ich so ein Glück haben konnte, dich als meine Schwester zu haben", postete sie.

Aber nicht nur der engste Familienkreis würdigte den Ehrentag der Victoria's Secret-Beauty. Auch Modelkollegin Kaia Gerber (16) ließ ihr einen Geburtstagsgruß zukommen: In ihre Instagram-Story stellte sie ein mit feierlichen Emojis verziertes Foto, auf dem sie zusammen mit Gigi abgebildet ist.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid beim Coachella-Festival

Anzeige

Pascal Le Segretain / Getty Images for Victoria's Secret Gigi und Bella Hadid vor der "Victoria's Secret Fashionshow" in Paris

Anzeige

Instagram / kaiagerber Kaia Gerbers Instagram-Story

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de