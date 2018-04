Bei den Royals setzt der Babyboom ein. Nachdem gestern schon das dritte Kind von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) auf die Welt kam, zieht jetzt das monegassische Fürstenhaus nach. Andrea Casiraghi (33) und seine Ehefrau Tatiana Santo Domingo (34) wurden ebenfalls zum dritten Mal Eltern! In Anlehnung an den Großvater des kleinen Rackers wird der Sohn auf den Namen Maximilian hören!

Der royale Fratz erblickte bereits vergangene Woche das Licht der Welt, was jetzt jedoch erst öffentlich gemacht wurde. "Die Prinzessin von Hannover und Frau Vera Santo Domingo freuen sich, die Geburt ihres Enkels, Maximilian Rainier, am 19. April 2018, bekannt zu geben", heißt es in einer Pressemitteilung von Prinzessin Caroline von Hannover.

Jetzt können sich die beiden älteren Geschwister Sasha und India jedenfalls auf einen kleinen Bruder freuen. Doch das in London geborene Kind gehört nicht nur zum hannoverschen Königshaus, sondern genauso zu dem von Monaco und liegt auf Platz sieben der dortigen Thronfolge.

