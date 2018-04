Sind diese Musiker etwa mehr als nur Kollegen? Um die beiden Jury-Mitglieder von Deutschland sucht den Superstar, Schlagersängerin Ella Endlich (33) und Hitproduzent Mousse T. (51), brodelt aktuell gewaltig die Gerüchteküche! Ein gemeinsames Selfie hier, ein neckisches Flirten in der Sendung da – irgendwie könnte der Eindruck entstehen, dass sich die TV-Gesichter mehr als nur gut verstehen. In einem Interview wurde Ella und Mousse T. jetzt so richtig auf den Zahn gefühlt – und ein Liebesdementi klingt wirklich anders!

Kurz vor der vergangenen Liveshow besuchte RTL die zwei Juroren in ihrer Garderobe und dort flirteten sie vor der Kamera, was das Zeug hielt! Der "Sex Bomb"-Produzent machte seiner Kollegin sogar ein pikantes Geschenk: einen waschechten Vibrator! Auf die Frage, ob sich Mousse mehr mit Ella vorstellen könne, antwortete der ganz diplomatisch: "Das ist ein super Thema, um darüber vor der Kamera zu sprechen. So passiert das auch im echten Leben, so verliebt man sich vor der Kamera, perfekt", lachte der 51-Jährige und fügte hinzu: "Ella ist eine wunderschöne Frau, intelligent und kann auch noch singen. Was will man mehr!"

Fakt ist, dass sowohl Mousse als auch Ella aktuell Single sind. Sogar Spitznamen haben sich die beiden bereits füreinander ausgedacht. "Ich bin für ihn Eldridge und er ist Moussi. Wir haben echt eine gute Zeit hier", schwärmte die "Küss mich, halt mich, lieb mich"-Sängerin. Was glaubt ihr: Könnte zwischen den Jury-Kollegen von Dieter Bohlen (64) wirklich etwas gehen? Stimmt ab!

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich und Mousse T., TV-Stars

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich, Mousse T. und Carolin Niemczyk

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich und Mousse T. in Südafrika

