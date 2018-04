Obwohl Daniel Völz (33) in der finalen Folge von Der Bachelor 2018 sein Herz und seine letzte Rose an Tänzerin Kristina Yantsen verschenkte, halten sich hartnäckig Gerüchte, wonach ihre rosigen Zeiten längst vorbei seien: Dem Immobilienmakler wird eine geheime Liebelei mit der Ex-Curvy Supermodel-Kandidatin Chethrin Schulze (25) nachgesagt! Die TV-Stars dementieren zwar alle Spekulationen – ihre neuen Urlaubsschnappschüsse werfen jedoch erneut die Frage auf, ob zwischen ihnen etwas läuft!

Auf Instagram postete die blonde Beauty kürzlich ein Bild, auf dem sie in einer mallorquinischen Tapas-Bar beim Essen sitzt und in die Kamera strahlt. Auch in ihren Storys hielt sie die Fans über ihre erholsamen Tage unter der Sonne Spaniens auf dem Laufenden. Welch eine Überraschung: Daniel verbrachte zur gleichen Zeit wie Chetrin seine Ferien auf der beliebten Palmeninsel – und zwar ohne seine Kristina! Auch er gewährte seinen Fans via Instagram einen Einblick in seine Urlaubstage. Auf einem der Pics sitzt er lächelnd vor einem Taco-Restaurant, das sein Lieblingsessen Taco serviert. "Obwohl ich natürlich traurig bin, dass meine Süße nicht bei mir auf dieser Reise ist, ist der heutige Tag gerettet!", fügte er erfreut hinzu.

War es etwa Zufall, dass die zwei nun wieder am selben Fleck verweilten? Schon über Ostern urlaubten die beiden vermeintlichen Turteltauben am selben Ort: Unabhängig voneinander posteten beide Fotos aus Wien und sorgten damit für heftiges Gemunkel in ihren Netz-Communitys!

daniel_voelz/Instagram Daniel Völz in einem Restaurant auf Mallorca, April 2018

Anzeige

Chethrin Schulze Chethrin Schulze in einer Tapas-Bar auf Mallorqua

Anzeige

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de