Heiß, heißer, Kim Kardashian (37)! Dass die Reality-TV-Schönheit ihren kurvigen Body gerne in Szene setzt, ist schon lange bekannt. In heißer Unterwäsche, in transparenten Looks oder im Tanga-Bikini hat die Unternehmerin schon häufiger im Netz posiert – und auch ihre nackten Selfies sind legendär. Während sie bisher allerdings wenigstens eine Hand vor die pikanten Stellen ihres Körpers hielt, geht Kim jetzt aufs Ganze: Splitterfasernackt präsentiert sich die Dreifach-Mama auf Social Media!

Geht es noch freizügiger? Ein heißer Schnappschuss auf Instagram zeigt die 37-Jährige nun, wie Gott sie schuf. Nur mit einer spärlichen Schicht Gips bestrichen schaut Kim selbstbewusst in die Kamera. Die sexy Körperkunst entstand jedoch nicht aus reinem Vergnügen – vielmehr handelte es sich um Vorbereitungen für einen neuen Parfum-Flacon ihrer Beauty-Linie: "Wir haben einen Abdruck meines Körpers genommen und machen daraus ein Fläschchen!", erklärte Kim.

Obwohl Nackedei-Pics wie dieses für die Follower der Liebsten von Kanye West (40) keine Seltenheit sind, sind die Kommentare unter dem Bild gemischt: So gab es die eine oder andere Lobeshymne, für die Freizügigkeit der heißen Mama hagelte es aber auch ordentlich Kritik! "Als Mutter solltest du dich so nicht zeigen!" und "Manche Leute tun einfach alles für ein bisschen Aufmerksamkeit!", lauteten nur zwei der harten Urteile. Was sagt ihr: Ist Kims Nackt-Aktion cool oder total daneben? Stimmt unten ab.

