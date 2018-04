Dieser After-Baby-Body zieht definitiv Blicke auf sich! Bisher hüllt sich Rachel McAdams (39) zu ihrem Kindersegen gekonnt in Schweigen: Sie und ihr Liebster, Drehbuchautor Jamie Linden, sind vor Kurzem zum ersten Mal Eltern geworden. Weder zum Geburtstag noch zum Namen oder Geschlecht des Babys gibt es bisher konkrete Infos – dafür liefert Rachel mit ihrem ersten Red-Carpet-Auftritt nach der Geburt jetzt ordentlich was zu gucken!

Am Dienstag feierte die kanadische Schauspielerin gemeinsam mit ihren Co-Stars Rachel Weisz (48) und Alessandro Nivola (45) die Premiere ihres neuen Streifens "Disobedience" in New York. Etwaige Schwangerschaftspfunde kaschierte Rachel bei diesem Anlass wirklich gekonnt: In ihrem schwarzweißen Blumenmuster-Dress mit opulenten Rüschenträgern von Giambattista Valli gab sie eine perfekte Sanduhr-Figur ab. Der transparente Rock des Kleides präsentierte obendrein einen ziemlich sexy Ausblick auf Rachels Beine – auch ihr tiefer V-Ausschnitt war definitiv nicht ohne!

Der "Wie ein einziger Tag"-Star war übrigens längst nicht das einzige Mama-Highlight auf dem roten Teppich, schließlich verkündete vor Kurzem auch Rachel, die Gattin von James Bond-Darsteller Daniel Craig (50), dass die beiden gerade ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Dieser Babybauch war zwar etwas weniger transparent verpackt, aber auch sehr nett anzusehen!

Roy Rochlin/Getty Images Rachel McAdams, Rachel Weisz and Alessandro Nivola

Roy Rochlin/Getty Images Rachel McAdams beim Tribeca Film Festival 2018

SartorialPhoto / Splash News US-Schauspielerin Rachel Weiz auf dem Tribeca Film Festival 2018

