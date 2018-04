Jetzt ist es tatsächlich traurige Gewissheit. Die ECHO-Verleihung wird es so, wie man sie bislang kannte, nicht mehr geben. Schuld daran: unter anderem der diesjährige Skandal um den Musikpreis. Trotz antisemitischer Textzeilen wurden Kollegah (33) und Farid Bang (31) mit dem Preis in der Kategorie "Hip-Hop Urban National" ausgezeichnet. Es folgte eine Welle der Empörung, letztendlich sogar die Absetzung des ECHOS durch den Bundesverband Musikindustrie (BVMI). Für Promi-Spross Sophia Thomalla (28) ein absolutes No-Go.

"Ja genau, lieber BVMI, lasst uns unseren einzigen Publikumspreis, den wir haben, in einen Award verwandeln, der genauso funktioniert, wie die meisten Filmfestivals: Jury entscheidet, welcher Film der Beste ist. Nämlich der, den noch keine Sau gesehen hat." – Mit ironischen Worten wie diesen richtete sich das Model jetzt an die Verantwortlichen des Musikpreises und kritisierte ihre Entscheidung, das früher so beliebte Event ein für alle Mal einzustampfen. Ob der Diss von ihrer Verbindung zu Bands wie Rammstein herrührt?

Trotz der Trennung von On-Off-Lover und Rammstein-Frontmann Till Lindemann (55), machte sie ihn und seine Musikerkollegen immerhin zum Gegenstand ihres Statements: "Damit Bands wie Rammstein, die weltweit Millionen Platten verkaufen, und Sängerinnen wie Helene Fischer (33) nie wieder einen Preis kriegen, weil der eine sich vom rollenden 'R' gestört fühlt und die andere Schlagermusik nicht mag." Mit welchem neuen Konzept die Veranstaltung zurückkommen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Lediglich, dass die Jury ein größeres Stimmrecht bekommen soll, verrieten die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Tobias Schwarz / Getty Images Sophia Thomalla beim ECHO 2017

Andreas Rentz / Getty Images Sophia Thomalla bei einem Red-Carpet-Event in Düsseldorf

Instagram/Sophia Thomalla Till Lindemann und Sophia Thomalla

