Ihr neuer Körper gibt ihr den Selbstbewusstseins-Boost! In der diesjährigen Staffel The Biggest Loser musste Kandidatin Lisa die Show kurz vor dem Finale verlassen. Doch auch wenn sie nicht den begehrten Sieg ergattern konnte – den holte sich Strahlemann Saki am Sonntag – hat die schöne Aachenerin eines gewonnen: ein neues Leben! Die Frohnatur speckte knapp 30 Kilo ab – und zeigt sich jetzt völlig selbstsicher in knapper Unterwäsche auf Social-Media!

Auf Instagram präsentiert die Beauty stolz ihren Abnehmerfolg mit sexy Aufnahmen in BH und Höschen. Dazu posiert Lisa mit einem breiten Grinsen vor dem Spiegel. "Ich habe neue Freunde, einen neuen Körper und ganz wichtig, ein neues Leben. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel erreichen kann! Langsam formt sich mein Körper nach meiner Vorstellung", fasst die Brünette ihre Verwandlung dank der Abspeck-Show zusammen.

Ob sich zu Lisas neuem Leben wohl auch bald ein fester Freund gesellen wird? Die 22-Jährige ging bis jetzt nämlich als Single durchs Leben. Doch das soll sich nun ändern, wie sie Promiflash verraten hat: "Ich möchte endlich geliebt werden. Aber mit meinem neuen Körper und meiner neuen Lebensfreude wird das sicher kein Problem sein!"

SAT.1/ Daniel Waschnig "The Biggest Loser"-Kandidatin Lisa nach dem Umstyling

Instagram / lisa_thebiggestloser2018 Lisa Hoffmann, "The Biggest Loser"-Star 2018

