Pascal Kappés muss sich mit jeder Menge Netz-Hate auseinandersetzen. Der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller spielt David, der sich fast an einer Frau vergeht. Fans, die seinen Beruf mit dem wahren Leben verwechseln, beleidigen den werdenden Vater online aufs Übelste, wie er Promiflash verrät: "Auch jetzt noch unter den Bildern, die ich gestern gepostet habe: ‘Du Scheiß-Vergewaltiger, du hast deinen Urlaub nicht verdient’ und so was, ‘Du blödes Arschloch, wie kannst du Milla bloß angehen’."



