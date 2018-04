Endlich plaudert sie über ihren Schatz! Sarina Nowak (25) hat in den letzten Jahren einen unglaublichen Karriereaufschwung erlebt. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin startet derzeit als Curvy-Model in den USA richtig durch. Während sie den beruflichen Erfolg ganz offen feiert, hält sie ihr Privatleben sehr im Hintergrund. Nun aber verriet die Blondine nach einigen Spekulationen, wie es wirklich um ihr Liebesleben steht.

Sarina veröffentlichte kürzlich ihr erstes Buch Curvy: Mein Weg zu mehr Glück und Selbstbewusstsein über ihre Lebensreise und Erfahrungen. Darin erzählte sie auch, wie sie ihren Freund kennengelernt hat. Auf Louis traf die junge Frau nämlich während ihrer Anfänge in Los Angeles in einem Handy-Shop. Im Gespräch mit dem Mittzwanziger erklärte das Model, dass sie öffentliche Verkehrsmittel in der Metropole nutze – ein No-Go für den Verkäufer, da das in der Stadt als gefährlich gelte. Aus Besorgnis wollte er sich telefonisch immer mal wieder nach ihrem Befinden erkundigen: "Von dem Moment an verging kein Tag, an dem wir uns keine SMS gesendet und nicht telefoniert haben."

Einige Dates später kamen auch die großen Gefühle in Sarina auf: "Mit Lewis konnte ich lachen wie mit keinem anderen. Er las mir jeden Wunsch von den Augen ab. Er wollte, dass ich glücklich bin." Sie sei vor allem dankbar, einen so tollen Menschen kennengelernt zu haben. Deshalb ging auch alles ganz schnell: Zwei Monate nach ihrem Kennenlernen zog Sarina bei ihrem Freund ein.

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak mit Lewis

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak, Model

AEDT/WENN.com Sarina Nowak in Berlin 2017

