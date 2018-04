Versucht Matthias Höhn (22) etwa so seine Liebste zurückzugewinnen? Vor wenigen Wochen gibt Jenefer Riili eine Beziehungskrise bekannt – das Berlin - Tag & Nacht-Paar weiß momentan noch nicht, wie es mit ihnen in der Zukunft weitergeht. Doch während die Baldmama alle gemeinsamen Bilder mit Matze löscht, schlägt der auf Instagram ganz andere Töne an – und scheint sich wirklich noch Hoffnung auf ein Happy End zu machen: Matthias liked nicht nur Jenefers Bilder, sondern hat auch noch alle Couple-Erinnerungen auf seinem Profil online!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de