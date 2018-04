Erst vor wenigen Wochen haben Denise Temlitz und ihr frischgebackener Ehemann Pascal Kappés die süße News verkündet: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! In den ersten Wochen ging es dem Reality-TV-Star nicht so gut, sodass das Paar mit der Bekanntgabe der Schwangerschaft ein wenig länger gewartet hat. Und so überrascht es nicht, dass die TV-Lady mittlerweile schon ihre Schwanger-Halbzeit feiert!

Auf Instagram postete Denise ein Throwback-Pic aus ihrem kürzlichen Mallorca-Urlaub. Dazu schrieb sie: "Wir sind schon ganz bald im fünften Monat schwanger. Die Zeit vergeht einfach so doll schnell! Es ist so wahnsinnig, jeden zweiten/ dritten Tag ein Update zu sehen. Die Entwicklungen, die Bewegungen..." Die bekennende Tattoo-Anhängerin ist von dem Fortschreiten ihrer Kugelzeit offenbar genauso fasziniert wie überrascht.

Zuletzt hatte die Influencerin für Diskussionen gesorgt: Sie möchte ihr Baby aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen im Oktober eine Woche vor dem errechneten Entbindungstermin holen lassen. Dafür musste sie sich einen wahren Shitstorm gefallen lassen.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz am Strand von Mallorca

Promiflash Pascal und Denise Kappés

Evasteinbergerphotography Denise Temlitz, Influencerin

