Sie nimmt nicht nur sich selbst aufs Korn! Daniela Katzenberger (31) versteht es, ihre Onlinefans zu unterhalten – ob mit süßen Einblicken in ihren Familienalltag mit Ehemann Lucas Cordalis (50) und Töchterchen Sophia (2) oder witzigen Fotomontagen, in denen die Moderatorin ihren Kritikern den Wind aus den Segeln nimmt. Jetzt veräppelt die Kultblondine sogar einen anderen Promi: Halb nackt und mit High Heels macht Dani jetzt auf Heidi Klum (44)!

Am Samstagabend bot die Katze ihren Instagram-Followern aber nicht nur Grund zum Lachen, sondern auch zum Staunen: Sie posierte in einem schwarzen Bikini und passenden Absatzschuhen auf einer Treppe und verzierte das Pic mit Sternchen- und Glitzerbildchen – so ähnlich hatte sich auch Heidi vor einigen Tagen auf ihrem Profil gezeigt. Nur den lasziven Blick der Modelmama übernahm Dani nicht und legte stattdessen eine halbernste Miene auf. "Verdammt, bei Heidi sieht das einfach tausend Mal besser aus! Na ja, einen Versuch war‘s wert", kommentierte die TV-Darstellerin ihr Fun-Pic.

Und tatsächlich kommt ihre Heidi-Parodie super an bei den Fans: Unzählige Lach-Emojis tummeln sich unter dem Foto. Einige Kommentatoren finden sogar, dass Daniela mit ihrer Umsetzung des Bildes an dem internationalen Topmodel vorbeizieht: "Ich finde ja, es sieht bei dir um Welten besser aus!" Was haltet ihr von dem Posting? Stimmt ab!

Florian Ebener / Getty Images Daniela Katzenberger bei der 1Live Krone 2017

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Christopher Polk / Getty Images Jurymitglied Heidi Klum bei den Auditions für "America's Got Talent" 2018

