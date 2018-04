Seit dem 22. April beweisen deutsche Promis bei "Team Ninja Warrior", was sie draufhaben. In Amerika ist Stuntfrau Jessie Graff DIE Ikone des Hindernisparcours. 2013 nahm die 34-Jährige das erste Mal an dem TV-Wettbewerb teil und ist seitdem nicht mehr aus der Show wegzudenken. 2016 meisterte sie als erste und bisher einzige Frau den ersten Teil des Finalparcours. Jessies Spiel mit der Schwerkraft zahlt sich aus: Ihr Body strotzt nur so vor Muskeln. Dann dürfte die Teamvariante von Ninja Warrior Germany für Kandidatin Jessica Paszka (28) ja genau das Richtige sein, denn auch dieser Fitnessjunkie lässt es sportlich gerne krachen.



