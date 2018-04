Mit "Wo bist du, mein Sonnenlicht?" legten die Jungs von Grup Tekkan 2006 einen ordentlichen Ohrwurm hin. Diesen August starten Ismail, Selcuk und Fatih ihr lang erwartetes Comeback. Mit Promiflash sprachen zwei der Jungs Anfang April darüber, was sie nach ihrem Hit-Erfolg beruflich machten. "Also ich arbeite in einem großen Autokonzern als Kfz-Mechaniker und war all die Jahre tätig bei der Arbeit, fleißig für die Familie", erzählte Ismail mit einem Grinsen auf dem Gesicht. Selcuk schaffte es in die Selbstständigkeit: "Ich tue Textilien herstellen in der Türkei für Kunden aus Deutschland und ich habe auch eine eigene Shisha-Lounge." Und der Dritte im Bunde wanderte aus: Fatih betreibt seine eigene Cafeteria in der Türkei, pendelt aber immer wieder nach Deutschland – natürlich auch fürs Comeback!



