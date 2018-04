Er ist wieder frisch verliebt! Dabei hatte sich Olaf Henning (50) doch gerade erst von seiner Freundin Anja getrennt, nachdem sich die einstigen Turteltauben vor rund drei Jahren bei einem seiner Konzerte kennengelernt hatten. Das Liebesaus scheint der Schlagerstar allerdings schnell verwunden zu haben. Immerhin ist der Musiker inzwischen schon wieder in festen Händen: In Sängerin Lina Lombardo hofft er jetzt, die große Liebe gefunden zu haben!

"Lina soll in der Liebe nun wirklich meine Endstation sein", verriet der "Komm hol das Lasso raus"-Interpret gegenüber Bild. In seiner vorherigen Beziehung sei letztendlich der Altersunterschied von 26 Jahren zum Problem geworden. Mit der 14 Jahre jüngeren Lina scheint er allerdings mehr als happy zu sein: "Zwischen Lina und mir hat es sofort gefunkt. Wir lieben uns und wollen für immer zusammenbleiben", schwärmte der 50-Jährige weiter.

Auch die Portugiesin spricht nur in den höchsten Tönen von ihrem Schatz: "Olaf ist das Beste, was mir im Leben passiert ist." Gemeinsam haben die beiden nun eine süße Patchworkfamilie: Der Musiker bringt zwei Töchter aus seiner zweiten Ehe mit in die Beziehung und auch Lina ist bereits Mutter einer 12-Jährigen. Ihre Mädels verstehen sich laut Aussage des Paares aber ebenfalls blendend!

