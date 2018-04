Es ist Liebe! Vergeblich hatte sich Daniela Buchholz 2016 im TV auf die Suche nach der großen Liebe begeben: In der RTL-Sendung Der Bachelor hatte Rosen-Boy Leonard Freier (33) am Ende keine Blume mehr für die schöne Blondine übrig. Bei Dani flossen damals Tränen, sie hatte sich tatsächlich in Leo verliebt. Doch dieser Liebeskummer ist längst passé, seit neun Monaten hat Daniela einen neuen Mann an ihrer Seite. Jetzt zeigt sie zum ersten Mal das Gesicht ihres Liebsten der Öffentlichkeit!

Im Juli vergangenen Jahres machte Daniela ihre Beziehung bereits öffentlich, aus dem Gesicht ihres Auserwählten machte sie jedoch ein Geheimnis. Bisher war es nie in voller Pracht zu sehen gewesen. Bisher! Denn in einer aktuellen Instagram-Story zeigt die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin jetzt, dass sie sich einen attraktiven Kerl geangelt hat: einen bärtigen Lockenkopf mit Vorzeige-Lächeln. Auf dem Boomerang schmiegt sich das Couple in der Nähe eines Sees eng aneinender. Dani blickt mit Kussmund in die Kamera und ihr Liebster grinst, was das Zeug hält. Da sind zwei überglücklich. Das beweist auch die Überschrift des Clips: "Liebe!"

Dass in dieser Beziehung große Gefühle im Spiel sind, war bereits im vergangenen Jahr klar. So hatte Dani unter ein Foto, auf dem sie mit ihrem Freund abgebildet war, folgende Zeilen geschrieben: "Mit dir geh ich barfuß durch den Sand, tauche durch tiefe Ozeane und fliege an deiner Seite über Wolke sieben hinaus." Was meint ihr – hat die einstige Rosenanwärterin jetzt ihr ganz großes Glück gefunden? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Der Bachelor, RTL Bachelor Leonard Freier und Daniela Buchholz bei der Wiedersehens-Show mit Frauke Ludowig

Der Bachelor, RTL Leonard Freier und Daniela Buchholz beim Bachelor 2016

Instagram / danniii_ella Daniela Buchholz und der unbekannte Mann

