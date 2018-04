Huch, was ist denn mit Daniel Völz (33) passiert? Der sonst so schnieke Bachelor zeigte sich auf seinem Social-Media-Account jetzt völlig verändert: Statt Gelfrisur, glatten Wangen und schickem Anzug präsentierte sich der erfolgreiche Unternehmer seinen Fans mit Zottelfrisur, Vollbart, Hornbrille und blumiger Bomberjacke! Hat sich der ehemalige Rosenkavalier etwa umstylen lassen? Nein – dieser überraschende Look hatte ganz andere Gründe!

Auf Instagram schockierte der Womanizer seine Follower mit seinem neuen Style. Doch dafür hatte Daniel natürlich auch eine Erklärung parat: Für einen TV-Dreh ließ sich der 33-Jährige verkleiden, um herauszufinden, wie viele Leute ihn wohl so auf der Straße erkennen: "Ich bin hier unterwegs in der Mall of Berlin und werde ein paar Leute interviewen. Bis jetzt hat mich noch niemand erkannt", freute sich der diesjährige Rosenverteiler.

Doch wie kam der Look bei seinen Fans an? Die stellten die verrücktesten Vergleiche auf. "Du siehst ein bisschen wie Sido aus", kommentierte eine Userin amüsiert. Ein anderer Anhänger sah in Daniels neuem Antlitz aber noch einen anderen Promi: "Eher wie Mark Forster." Doch in einem Punkt waren sich die Supporter des Wahlamerikaners einig: Sie hätten den Charmebolzen SO auf der Straße niemals wiedererkannt!

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, TV-Star

Instagram / daniel_voelz Bachelor Daniel Völz in der ersten Nacht der Rosen

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Bachelor 2018

