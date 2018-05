Bei Ellen DeGeneres (60) verraten selbst die hochkarätigsten Promis ihre intimsten Geheimnisse! Die US-Amerikanerin gehört zu den beliebtesten Talkmeistern der Welt. Regelmäßig holt sie die Stars auf ihre Couch – und entlockt ihnen mit der gehörigen Portion Humor die schlüpfrigsten Details. Daran wurde jetzt auch Megastar Justin Timberlake (37) erinnert. Bei einem Besuch mit seiner Ex-Band *NSYNC plauderte er in der Show unfreiwillig aus: Er hatte Sex mit einem Spice Girl!

Mit dem Spiel "Never Have I Ever", bei dem Promis Ellens Fragen mittels einer Kelle beantworten müssen, die nur die Antwortmöglichkeit "Ich habe" und "Ich habe nicht" bietet, kam es nun zu dem intimen Geständnis. Während seine Ex-Bandkollegen die Frage, ob sie mal was mit einem der Spice Girls hatten, verneinten, sah es bei dem peinlich berührten Schnuckel ganz anders aus. Er zögerte bei der Wahl seiner Antwort – und ließ damit keinen Zweifel: Er testete seine Charme-Offensive seinerzeit auch bei den Mädels der Girlgroup! Ob sich Emma Bunton (42), Victoria Beckham (44), Melanie (44) C., Mel (42) B. oder Geri Halliwell (45) zu dem heißen Flirt hinreißen ließ, verriet der Musiker aber nicht.

Heute hat der 37-Jährige seine Womanizer-Phase hinter sich gelassen und genießt als Vollblut-Daddy das Familienleben an der Seite von Ehefrau Jessica Biel (36). Die zeigte sich erst am Wochenende besonders stolz auf ihren Göttergatten: Justin war für die Erfolge mit seiner ehemaligen Band mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt worden.

Lia Toby/WENN Ellen DeGeneres bei der Premiere von "Findet Dory"

Instagram / officialmelb Die Spice Girls

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake und Jessica Biel

