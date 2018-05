Clare Bowen (33) hat ein Leben voller Höhen und Tiefen hinter sich! Der Star der Country-Dramaserie "Nashville" erkrankte mit vier Jahren an Krebs, lebte die nächsten drei im Kinderkrankenhaus und wäre beinahe an der schlimmen Krankheit gestorben. Im Promiflash-Interview verrät sie, wie einsam sie sich damals gefühlt hat und dass sie deshalb ihr erstes Album schrieb: "Da gibt es so viele Menschen da draußen, die sich auch so fühlen wie ich, und vielleicht, wenn ich meine Geschichte erzähle, dann kann ich ihnen versichern, dass, egal wie seltsam man ist oder woher man kommt, man nicht allein ist." Diese Musik stellt sie jetzt auf großer Deutschlandtournee vor.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de