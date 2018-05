Nanu, warum schluckt Jennifer Frankhauser (25) denn Potenzpillen? Auch wenn die Halbschwester von Daniela Katzenberger (31) im Dschungelcamp einen ordentlichen Imagewandel hinlegte und damit bestimmt dem einen oder anderen Mann den Kopf verdreht hat, ist die Beauty immer noch Single. In ihrer Instagram-Story hält Jenny dennoch eine Packung mit Spaßhelferchen in die Kamera – deren Einnahme aber mit der Bekämpfung von Sexflauten nichts zu tun hat. Denn Mama Iris Klein (50) vergriff sich leider ein wenig im Vitaminregal: "Also merke: Ich sollte keine Tabletten mehr nehmen, die meine Mutter mir einfach so hinlegt. Denn sie sind für Erektionen und für alte Omas!”, zieht Jenny abschließend ihr Fazit aus dieser Präparatspanne.



