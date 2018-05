Sie legt sich unter die Nadel! Die Der Bachelor-Kandidatin Janina Celine Jahn lässt sich zusammen mit ihrer Freundin ein Anker-Tattoo stechen und hält das in ihrer Instagram-Story fest. Schmerzverzerrt schaut die quirlige Hamburgerin in die Kamera. Anfang des Jahres war sie Kandidatin in der Kuppelshow und kämpfte um das Herz von Unternehmer Daniel Völz (33). Der entschied sich im großen Finale aber für Kristina Yantsen. Vor wenigen Tagen gab das Paar allerdings sein Liebesaus bekannt.



