Mit welchem Spice Girl ist Justin Timberlake (37) auf Tuchfühlung gegangen? Vor wenigen Tagen machte der Superstar bei US-Talkmasterin Ellen DeGeneres (60) ein intimes Geständnis: Während seiner *NSYNC-Zeit habe der Musiker Sex mit einem der Spice Girls gehabt. Seither brodelt die Gerüchteküche, mit welchem der fünf Mädels der "Man of the Woods"-Interpret wohl in die Kiste gehüpft sein könnte – dieses nicht ganz uninteressante Detail wollte der Sänger nämlich nicht verraten. Ein Interview aus vergangenen Tagen könnte dieses Geheimnis jetzt allerdings lüften.

Emma Bunton (42) aka Baby Spice soll die heiße Affäre mit dem ehemaligen Boyband-Herzenbrecher gehabt habe! Grund für diese Annahme: In der britischen The Jonathan Ross-Fernsehshow gab die gebürtige Londonerin im Jahr 2004 schon ein entscheidendes Indiz. Denn als die Blondine dort von Moderator Jonathan "Wossy" Ross (57) auf Justin angesprochen wurde, lachte die Sängerin erst und schwärmte dann: "Wir haben zusammen herumgehangen, gefeiert und er war sehr süß!" Ein Dementi klingt auf alle Fälle anders!

Emma wäre nicht die erste prominente Dame, mit der der Hitmaker in der Vergangenheit anbändelte. Popprinzessin Britney Spears (36), Hollywood-Schauspielerin Cameron Diaz (45), Black Eyed Peas-Mitglied Fergie (43) und auch Charmed-Darstellerin Alyssa Milano (45) zählen zur Liste seiner Verflossenen. Inzwischen hat der Familienvater in Ehefrau Jessica Biel (36) allerdings seine große Liebe gefunden. Auch Emma ist mittlerweile glücklich vergeben – seit mehr als 18 Jahren ist der britische Sänger Jade Jones (39) der Mann an ihrer Seite.

WENN / Chris Connor Melanie Chisholm, Emma Bunton, Geri Halliwell, Vicotria Beckham und Melanie Brown

John Phillips/Getty Images Emma Bunton bei den "The Brit"-Awards 2018 in London

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel in Los Angeles

