Jetzt machen die beiden einfach das Beste aus einem kleinen Fauxpas! Nicht mehr lange, dann können Denise Temlitz und Pascal Kappés ihr erstes gemeinsames Kind in die Arme schließen. Derzeit ist die Ex-Bachelor-Kandidatin bereits im fünften Monat schwanger, was das Babygeschlecht angeht, hielt sie sich bisher allerdings bedeckt. Vor wenigen Minuten plauderte das Paar aber endlich aus, was es wird – und zwar ein Junge!

Das ließ die werdende Mama jedoch ungewollt schon etwas früher durchblitzen, als geplant. Aufmerksamen Fans war bereits gestern aufgefallen, dass Denise in einer Instagram-Story, in der sie von ihrem kleinen Würmchen sprach, doch tatsächlich "er" sagte. Kurz darauf war der Clip zwar wieder gelöscht, viel länger wollten sie und Schatz Pascal es dann aber wohl doch nicht mehr für sich behalten: "Wie es bereits einige vermutet haben, weil ich mich gestern einfach mal ein bisschen verplappert habe... Es wird ein Junge!"

Promiflash weihten die zwei bereits Mitte April während ihres Mallorca-Urlaubs ein. Im exklusiven Interview strahlten die Bald-Eltern nur so vor Glück – und Denise offenbarte eine gewisse Vorahnung: "Ich muss sagen, ich hatte von Anfang an wirklich das Gefühl, dass es ein Junge wird." Damit sollte sie auch recht behalten.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappés Babybauch

Anzeige

Instagram / pascal.kappes Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Temlitz und ihr Ehemann Pascal

Anzeige

Promiflash Pascal Kappés und Denise Temlitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de