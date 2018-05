Was ist mit uns? Das fragen sich deutsche Plus-Size-Blogger momentan unter dem Hashtag #WhatAboutUs via Instagram. Sie fühlen sich von den Veranstaltern der ABOUT YOU-Awards übergangen: keine nominierten Kurvenstars, kaum Übergrößen-Webstars im Publikum. Dabei seien diese Vorbilder doch besonders für junge Mädchen wichtig, wie Julia Kremer vom Blog SchönWild betont: "Erst als ich diese Vorbilder gefunden und gesehen habe, dass es auch anders geht, habe ich gelernt, mich selbst so zu akzeptieren, wie ich bin."



