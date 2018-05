Planen sie schon jetzt den zweiten Nachwuchs? Erst im Februar waren Kylie Jenner (20) und Travis Scott (26) zum ersten Mal Eltern der kleinen Stormi geworden. Nach der überraschenden News zeigten sich die Turteltauben immer häufiger gemeinsam und teilten nun sogar zahlreiche süße Urlaubsbilder mit ihren Fans. Der kuschelige Trip soll jedoch noch einem weiteren Zweck dienen: Die Reality-TV-Beauty und der Rapper sollen schon Kind Nummer zwei anpeilen!

Da muss Stormi sich wohl auf ein Geschwisterchen einstellen! Wie ein Insider dem Onlineportal Hollywood Life jetzt verriet, sei die Kinderplanung des Couples bereits im vollen Gang: "Kylie und Travis haben gerade wunderbaren Baby-Mach-Sex im Urlaub. Travis ist total davon angeturnt, wie seine Liebste sich von der Schwangerschaft erholt und ihre Kurven zurück hat!" Der Musiker und die Kosmetikliebhaberin könnten die Finger kaum voneinander lassen und wären beide offen für einen zweiten Spross. "Kylie will, dass ihre Kids in einem nahen Abstand zueinander geboren werden, so wie sie es mit Kendall erlebt hat!"

Besonders Travis scheint durch sein kleines Mädchen ein neuer Mensch geworden zu sein. So soll der 26-Jährige es lieben, Zeit mit seiner Maus zu verbringen – beste Voraussetzungen also für einen weiteren Nachkommen. Denkt ihr, dass Kylie und ihr Schatz wirklich schon bald wieder ein Kind erwarten werden? Stimmt in der Umfrage darüber ab.

Kylie Jenner / Facebook Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster

Anzeige

Instagram / kyliejenner Rapper Travis Scott und Reality-TV-Star Kylie Jenner

Anzeige

kyliejenner/Instagram Travis Scott und Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de