Dieser Skandal hätte beinahe seine Ehe zerstört! Comedian Kevin Hart (38) hatte seine schwangere Partnerin im vergangenen Sommer mit einer anderen Frau in einem Hotelzimmer in Las Vegas betrogen. Dabei entstand ohne sein Wissen ein Clip, der den Filmstar und seine Liebschaft in flagranti zeigte. Doch als wäre das alles nicht schon schlimm genug, wurde er mit dem Video anschließend auch noch erpresst. Jetzt stellte sich heraus: Dahinter steckte ein guter Freund von ihm!

Wie TMZ berichtet, handele sich es dabei um den Schauspieler Jonathan Todd Jackson mit dem Kevin seit 15 Jahren eine innige Freundschaft verbindet. Zusammen standen sie nicht nur für den Film "Denk wie ein Mann 2" vor der Kamera, auch den Junggesellenabschied des 38-Jährigen feierten die beiden gemeinsam. Nun soll sein Kumpel wegen versuchter Erpressung durch einen Drohbrief angeklagt werden. Der Komiker selbst äußerte sich auf Twitter zu dem Vertrauensbruch seines Freundes: "Ich bin erschüttert, verletzt, wortlos und kann das alles gerade nicht glauben. Wow!"

Die Beziehung zu seiner zweiten Ehepartnerin Eniko Hart (33) konnte der Schauspieler trotz der Affäre retten. Mit mehreren öffentlichen Statements und Reuebekundungen schaffte es der Familienvater, seine Frau zu besänftigen. Im November konnte der "Jumanji"-Star so auch bei der Geburt seines dritten Kindes Kenzo dabei sein.

Getty Images / Jason Merritt/TERM Eniko und Kevin Hart bei den Golden Globes 2016

Anzeige

Ethan Miller/Getty Images for CinemaCon Kevin Hart, US-Schauspieler

Anzeige

Instagram / kevinhart4real Kevin Hart mit Sohn Kenzo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de