Bastian Yotta (41) ist mehr als nur ein Millionär mit einem Astralkörper: Der Reality-TV-Star betrachtet sich selbst als Life Coach, der in jeder noch so ausweglosen Situation eine Chance sieht. Immerhin hat auch er sich von einem armen und erfolglosen BWL-Studenten zu einem echten Siegertypen gemausert. Dieses Wissen um mentale Stärke möchte der Sonnyboy jetzt weitergeben: In vier Wochen soll seine Yotta-Bibel endlich fertig sein!

Schon vor einiger Zeit kündigte der Selfmade-Millionär sein Manifest an. Über den Stand seiner Arbeit informierte er seine Fans mit regelmäßigen Updates auf seinen Social-Media-Accounts, bat jedoch immer wieder um Geduld. Doch nun soll es tatsächlich so weit sein! In seiner Instagram-Story verriet der 41-Jährige jetzt: "Countdown. Yotta Bibel. Vier Wochen." Über den Inhalt seines Werkes ist bisher nur sehr wenig bekannt – ein Detail gab Bastian im Netz aber bereits preis: Sein Buch ist seinem verstorbenen Großvater gewidmet.

Legendär sind die Methoden des Protzmillionärs schon jetzt: Angelehnt an Yottas eigenes Motivationsprogramm holte sich auch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang mit einem rhythmischen Wippen zu Weezers "Island in the Sun" positive Energie. Das Team erreichte eine sensationelle Silbermedaille.

Instagram / yotta_life Selfmade-Millionär Bastian Yotta

Snapchat – Bastian Yotta Bastian Yotta und seine Großeltern

Instagram / timopielmeier51 Die deutschen Eishockey-Jungs nach dem Viertelfinale

