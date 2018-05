Er lüftet endlich das große Liebesgeheimnis! Schon vor wenigen Wochen plauderte Falko Ochsenknecht (33) aus, dass er in festen Händen ist. Der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star lernte seine Liebste am Set kennen und ist seit über zwei Jahren happy mit ihr. Wer seine Herzdame ist, behielt der Schlagersänger für sich – bis jetzt! Im Promiflash-Interview stellte Falko nun zum ersten Mal seine hübsche Freundin Emilie vor.



