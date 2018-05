Christos und Shirin hatten nur ein Ziel: Bei The Biggest Loser alles zu geben und endlich in ein gesundes Leben ohne überflüssige Pfunde zu starten. Das haben der YouTuber und die brünette Schönheit geschafft, sie schwitzten sich sogar ins große Finale der TV-Show. Mittlerweile sind die beiden durch die Abnehm-Show aber nicht nur deutlich schlanker, sondern auch noch beste Freunde geworden. Jetzt teilte Christos ein verblüffendes Vorher-Nachher-Foto von sich und Shirin!

"Shirin und ich vor fünf Monaten und heute", kommentierte er die Instagram-Collage. Während das Duo auf der linken Aufnahme mit noch deutlich mehr Kilos auf den Hüften posiert, strahlen der Sänger und seine Freundin auf der rechten Aufnahme selbstbewusst und ohne überflüssige Pfunde in die Kamera. "Ich kann es noch immer nicht glauben, was wir in so einer kurzen Zeit geleistet haben. Ich bin so stolz auf uns", freute sich Christos in seinem Post. Das kann er auch sein: Der 23-Jährige verlor insgesamt fast 71 Kilo, Shirin über 36 Kilo.

Die Zeit bei "The Biggest Loser" war für Shirin und Christos aber nicht nur der Startschuss in ein fitteres Leben, sondern auch der Beginn einer echten Freundschaft. Vor einigen Wochen schwärmte der Wirtssohn im Promiflash-Interview: "Shirin und ich sind wie große Schwester und kleiner Bruder." Da scheinen sich tatsächlich zwei Seelenverwandte gefunden zu haben.

SAT.1/Martin Rottenkolber Christos, "The Biggest Loser"-Kandidat 2018

Anzeige

SAT.1/Guido Engels Shirin, Finalistin von "The Biggest Loser" 2018

Anzeige

SAT.1/ Daniel Waschnig "The Biggest Loser"-Kandidat Christos nach dem Umstyling

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de