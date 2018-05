Sie verleihen der Show eine Extra-Portion Glamour! Seit acht Jahren schweben nicht nur die Profi-Tänzerinnen bei Let's Dance in spektakulären Outfits über das Parkett. Auch die Promi-Ladys – wie beispielsweise Judith Williams (45) oder Barbara Meier (31) – werden für jede Show in maßgefertigte Kleider gesteckt. Ob eleganter Feder-Traum, sexy Flamenco-Robe oder glitzerndes Mini-Dress – die Looks sorgen für das gewisse Etwas auf dem Tanzparkett! Doch sind die modischen Meisterwerke auch bequem? Promiflash hat nachgefragt.

In der siebten Episode des Tanzspektakels schlüpften die Stars und Profis erneut in tolle Kostüme. Kandidatin Barbara Meier fegte unter anderem in einem freizügigen Glitzerkleid durchs RTL-Studio. Nach der Sendung hakte Promiflash bei der Ex-Germany's next Topmodel-Siegerin nach und fragte: Sind die Kleider nur schön oder auch bequem? Die Antwort der 31-Jährigen war eindeutig: "Die sind superbequem. Die sind extra für uns genäht und es sind Tanzkleider. Das heißt, die sind wirklich fürs Tanzen gemacht." So seien die Outfits beispielsweise so geschnitten, dass sich die Arme gut anheben lassen und unter jedem Kleid stecke ein gut sitzender Body.

In einem weißen Abendkleid wie aus dem Märchen holte Barabara in der vergangen "Let's Dance"-Episode die Bestwertung des Abends. Zusammen mit Tanzprofi Sergiu Luca (35) rührte sie das Publikum mit einem langsamen Walzer zu dem Twilight-Song "My Love" und ihr glamouröser Look machte den emotionsgeladenen Auftritt perfekt: Korsage und Diadem waren über und über mit Strass besetzt.

Florian Ebener/Getty Images Thomas Hermanns und Regina Luca bei der 6. "Let's Dance"-Show

Michael Gottschalk/Getty Images Erich Klann und Judith Williams in der siebten "Let's Dance"-Show

Andreas Rentz / Getty Images Massimo Sinató und Julia Dietze bei "Let's Dance"

