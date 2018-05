Ist da vielleicht doch ein bisschen mehr im Spiel als nur Freundschaft? Bis vor Kurzem bestritten Christos Christodoulou und Lisa Hoffmann bei The Biggest Loser noch den gemeinsamen Kampf gegen die Kilos – und wurden im Camp echte Buddys. Damit wollten sich einige Zuschauer allerdings nicht zufriedengeben: Sie sahen zwischen den beiden eindeutig die Funken sprühen. Gegenüber Promiflash sprach Christos nun Klartext: Kommt Lisa für ihn als potenzielle feste Freundin infrage?

Die Antwort dürfte für einige Fans ziemlich ernüchternd ausfallen. "Ich weiß, viele sagen, wir würden als Paar gut aussehen, aber da ist halt wirklich null Komma null, von beiden Seiten. Wir sind Freunde und das ist gut so. Da war nie was und da wird auch nie was sein", erklärte Christos gegenüber Promiflash entschieden. Lisas optische Vorzüge sind dem Publikumsliebling jedoch keinesfalls entgangen: "Sie ist ein hübsches Mädchen, da kann niemand widersprechen."

Noch vor wenigen Wochen hatten die beiden Abspeck-Kandidaten die Gerüchteküche selbst angeheizt: Als Aprilscherz outeten sich Christos und Lisa auf Instagram als Paar. Ex-Kontrahentin Shirin Nikkhah-Shirazi ließ das damals nicht unkommentiert: "Das wäre so schön gewesen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden!" Dass sich Fans und Freunde keine Hoffnungen machen sollten, stellte Christos im Interview nun aber noch einmal unmissverständlich klar.

