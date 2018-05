Hat David Friedrich (28) ein neues Herzblatt gefunden? Nachdem der ehemalige Bachelorette-Kandidat scheinbar mit weiblicher Begleitung einen traumhaften Urlaub auf den Malediven verlebt hatte, fragten sich seine Fans, ob der Blondschopf vielleicht wieder vergeben ist. Bisher hüllte sich der Eskimo Callboy-Drummer zu seinem viel diskutierten Beziehungsstatus in Schweigen – bis jetzt: Nun gab der 28-Jährige zumindest zu verstehen, dass er nicht (mehr) nach der großen Liebe sucht!

"Ich bin nicht auf der Suche, nein", verriet David selbstbewusst bei den ABOUT YOU Awards im Interview mit Bunte. Vielsagend fügte er hinzu: "Vielleicht habe ich jemanden kennengelernt, das könnte sein." Nach der Liebespleite mit der TV-Rosenkavalierin Jessica Paszka (28) im vergangenen Herbst wollte der Musiker vorerst nichts mehr von einer Freundin wissen und war glücklicher Single. Doch das Blatt scheint sich gewendet zu haben: Denn in dem Gespräch ging es abgesehen von der Nicht-Partnersuche um seine recht konkrete Vorstellung von einer idealen Beziehung.

"Meine Frau muss nicht den gleichen Quatsch machen, den ich mache, das muss absolut nicht sein. Es ist viel schöner, wenn man nach Hause kommt und man hat sich was zu erzählen", machte der Ex-Kuppelshow-Kandidat über eine mögliche Damenwahl klar. Nach Recherchen von Promiflash könnte die Glückliche an seiner Seite übrigens Melli heißen und aus Hamburg kommen. Glaubt ihr, dass David jetzt noch weitere Details aus seinem Liebesleben preisgeben wird? Stimmt ab!

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich auf den Malediven

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich, viertplatzierter Dschungelcamper 2018

WENN David Friedrich, Schlagzeuger

