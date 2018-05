Sie sind zwei der erfolgreichsten deutschsprachigen YouTuber: Viktoria und Sarina aus Graz haben auf ihrem Kanal ViktoriaSarina schon 1,2 Millionen Abonnenten. Im Interview mit Promiflash haben sie jetzt verraten, was ihr Erfolgsrezept ist: "Wir sind einfach, wie wir sind, wir sind echt und wir haben Spaß bei dem, was wir machen. Ich glaube, das ist so ganz wichtig, weil: Wenn wir da irgendwas vorspielen würden, dann würde das nicht funktionieren." Zudem würden sie sich das Feedback ihrer Fans zu Herzen nehmen und versuchen so regelmäßig wie möglich ihre Clips zu posten. Sogar ein Buch haben die beiden Mädels kürzlich veröffentlicht.



