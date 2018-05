Am Mittwoch begeben sich frühere Kuppelshow-Kandidaten in Bachelor in Paradise zum zweiten Mal auf Liebessuche. Die Voraussetzung für dieses Format: Man muss früher bei Der Bachelor oder Die Bachelorette mitgemacht haben und natürlich Single sein. Doch flunkert Sebastian Fobe (32) über seinen Beziehungsstatus?

Ein RTL-Trailer verrät: In der ersten Folge werden Tränen fließen, und zwar die von Janika Jäcke (29). Die Blondine hatte im Sender-Interview schon vorher geschwärmt, dass sie sich total auf Sebastian freue. Doch offensichtlich läuft das Kennenlernen ganz und gar nicht wie erhofft ab. Janika ist emotional völlig am Ende und sitzt mit einem völlig verheulten Gesicht abseits der Gruppe. Schuld daran ist natürlich der 32-Jährige.

Sebastian ist von dem Gefühlschaos der 29-Jährigen überfordert: "Was hat denn die jetzt?" Eine der anderen Ladys klärt ihn auf: "Weil du eine Freundin zu Hause hast." Treibt der Personalcoach ein falsches Spiel? Vor wenigen Wochen hatte er Promiflash zumindest noch erklärt, solo zu sein. Was glaubt ihr? Stimmt ab!

Instagram / https://www.instagram.com/janikajaecke/?hl=en Janika Jäcke, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Janika Jäcke / Facebook Janika Jäcke

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Sebastian Fobe, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de