Wer kommt sich denn in Folge eins schon so nah? Am Mittwoch läuft zum ersten Mal Bachelor in Paradise auf RTL und das neue Flirtformat wird wohl alles andere als langweilig werden. Schließlich suchen frühere Kuppelshow-Kandidaten im Bachelor- und Bachelorette-Spinoff nach der großen Liebe. Finden vielleicht sogar zwei Teilnehmer sofort den passenden Partner? Ein erster Trailer zeigt: In der Auftaktsendung könnte es tatsächlich schon zur Sache gehen!

RTL gibt den Zuschauern schon erste Einblicke – und die sind richtig heiß. Evelyn Burdecki, Oliver Sanne (31) und Co. wollen eigentlich das Dinner genießen, doch der tollpatschigen Blondine fällt eine viel spannendere Aktion ins Auge: "Hey, Leute! Die sind am Rumlecken im Pool." Doch welche Kanidaten sich da gerade im Wasser vergnügen und Zärtlichkeiten austauschen, ist in dem Vorschauclip nicht zu erkennen.

Doch Olis Reaktion könnte erste Hinweise auf eine Beteilligte liefern: "Soll er sie weghämmern im Pool, das ist mir scheißegal." Handelt es sich bei der Frau im Schwimmbecken möglicherweise um Carolin Ehrensberger? Denn zu ihr hat der 31-Jährige eine pikante Verbindung: Der Personal Trainer gab Caro schließlich erst im Finale seiner Bachelor-Staffel 2015 einen Korb.

MG RTL D / Arya Shirazi Evelyn Burdecki bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Oliver Sanne bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Der Bachelor, RTL Carolin Ehrensberger und Oliver Sanne 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de