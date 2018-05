Seit wenigen Wochen ist es offiziell: Denise Kappés und ihr Liebster Pascal erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Ein Junge wird die kleine Familie in wenigen Monaten vergrößern – eine Info, die der Berlinerin erst ungewollt herausrutschte. Jetzt, da ihre Follower wissen, dass ein Söhnchen im Anmarsch ist, hält sich Denise nicht mehr zurück: Im Netz präsentierte sie mit zwei Ultraschallbildern erste Schnappschüsse ihres Jungen!

Nachdem die einstige Bachelor-Kandidatin einen Clip ihres Kindes in einer Instagram-Story gepostet hatte, legte sie nun mit zwei Bildern auf ihrem Account nach. "Hier zeigt sich unser Engel so schööön... die ersten Pics für euch. Pascal und ich können es immer noch nicht so richtig glauben", schrieb die werdende Mama gerührt. Passend zum Babygeschlecht verzierte Denise die Aufnahmen mit dunkelblauen Herzchen.

Ob Denise ihren Nachwuchs der Netzgemeinde auch nach der Geburt präsentieren wird? Bislang ist die 27-Jährige da eher skeptisch, wie sie vor Kurzem in einem Livestream erklärte. "Also, sicherlich ist mal ein Händchen zu sehen oder ein Füßlein oder mal ein Smiley auf dem Gesicht oder von der Seite, von hinten – das, finde ich, ist alles in Ordnung", sagte Denise. Von vorne wolle sie ihr Kind dagegen nicht zeigen.

Instagram / denise_temlitz_official Zwei Ultraschallbilder von Denise Kappés' Baby

denise_temlitz_official/Instagram Pascal Kappés und Denise auf Mallorca

Promiflash Pascal und Denise Kappés

