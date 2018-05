In diesem Jahr flimmert zum ersten Mal Bachelor in Paradise über die deutschen Bildschirme. Bei dem Flirtformat suchen die Bachelor- und Bachelorette-Allstars zum zweiten Mal nach der großen Liebe im TV. Evelyn Burdecki ist seit zwei Jahren Single und trotzdem nicht leicht zu erobern: Doch wenn es ein Mann schafft, kann er sich auf die schönsten Zärtlichkeiten aller Zeiten freuen!

Im Bild-Interview erklärte die 29-Jährige, dass sie überhaupt nicht der Typ für lockere Bettgeschichten sei: "Ich bin ein Mensch, der versucht, mit dem Kuss oder Sex ganz lange zu warten." Die Männer hätten es sehr schwer, Evelyn von sich zu überzeugen. "Wenn sie mich dann aber haben, ist es der beste Kuss und Sex, den sie je hatten", verspricht der Reality-Star.

Die Promi Big Brother-Kandidatin von 2017 weiß ganz genau, was sie will: "Er muss mich zum Lachen bringen. Er muss offen, lustig und abenteuerlustig sein." Ob diese Eigenschaften auf Ex-Rosenverteiler Paul Janke (36) passen? Dieser Begegnung fiebert Evelyn schon am meisten entgegen. Glaubt ihr, dass es zwischen den beiden Blondis funken wird? Stimmt ab!

MG RTL D / Arya Shirazi Evelyn Burdecki bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Evelyn Burdecki beim Finale von "Promi Big Brother"

Anzeige

Bachelor in Paradise Paul Janke, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de