Chethrin Schulze (25) geht in die Flirt-Offensive! Die einstige Love Island-Kandidatin sorgte in Liebesdingen vor Kurzem für mächtig Schlagzeilen. Die Blondine soll den Ex-Bachelor Daniel Völz (33) gedatet haben – aber die Affären-Gerüchte zerstreuten die beiden prompt! Dafür stellt die Selfie-Queen nun, nach den wilden Spekulationen, ihre echten Liebeleien in den Vordergrund! Chethrin schwärmt derzeit nämlich öffentlich von einem heißen Verehrer! Den Unbekannten lernte die Ex-Curvy Supermodel-Teilnehmerin im Fitnessstudio kennen – und der sportinteressierte Mann machte gleich ein Date mit der Beauty klar, wie Chethrin in ihrer Instagram-Story verrät: “Er sagt: ‘Ja, wollen wir uns dann morgen sehen?’ Und ich sag so: 'Ja, können wir machen!' Oh mein Gott, Leute, der ist so unendlich hübsch, ich bin so aufgeregt!”



