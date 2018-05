Jenefer Riilis Ex bekommt einen fiesen Seitenhieb von Fernando Dela Vega! Die Berlin - Tag & Nacht-Beauty und Drehpartner Matthias Höhn (22) erwarten zurzeit ihren ersten Nachwuchs. Bei den beiden könnte also alles perfekt sein – doch nach einem Vorfall ist die Zukunft der Bald-Eltern ungewiss, alle Zeichen stehen auf Trennung. Nun meldet sich auch Jenefers langjähriger BTN-Kollege Fernando alias Fabrizio im Promiflash-Interview zu Wort – und der TV-Star lässt kein gutes Haar an Matthias: "Wie kann man sich mit einem 24-Jährigen anlegen, wenn man 28 ist und der Junge hockt doch eh nur vor der Playci (Playstation, Anm. d. Red.) und macht Blödsinn."



