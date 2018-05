Kurz vorm Ziel ist für Jenifer Brening (21) beim ESC Schluss! Eine ähnliche Erfahrung musste die Sängerin bereits vor vier Jahren durchmachen: 2014 nahm die damals 17-Jährige bei DSDS teil. Zwar begeisterte sie die Jury beim Casting, doch im anschließenden Recall flog die Berlinerin überraschend raus. Von dieser Niederlage ließ sich Jenifer nicht entmutigen und setzte alles daran, dieses Jahr für San Marino beim Eurovision Song Contest den Pokal zu holen. Diesen Traum muss die YouTuberin jetzt leider aufgeben: Die 21-Jährige ist bereits nach dem ESC-Halbfinale aus dem Rennen!

Der Titel "Who We Are" brachte Jenifer kein Glück. Zusammen mit der maltesischen Sängerin Jessika Muscat performte sie das Lied über Mobbing und wagte sich sogar in ein fremdes Terrain: Sie übernahm die Rap-Parts des Songs. Die zwei Mädels kamen jedoch nicht beim Fernsehpublikum an – zu wenige Zuschauer riefen für das Girl-Duo an. Aber woran hat es gelegen? Schaut man sich die Twitter-Kommentare zu dem Auftritt an, wird klar: Die User bemängeln, dass das Lied dem Hit "Heroes" von Mans Zelmerlöw (31) zu ähnlich sei. Der Schwede hatte 2015 mit dem Ohrwurm den ESC gewonnen.

Das war aber nicht das einzige Thema für die Netz-Gemeinde. Sie machten sich auch über die Roboter lustig, die mit Jenifer und Jessika auf der Bühne standen. Die kleinen Metall-Männer fielen ebenfalls bei ESC-Kommentator Peter Urban in Ungnade: "Die nehmen jetzt auch noch den Tänzern die Arbeitsplätze weg – ist ja billiger", lästerte er während der Live-Show. Wie fandet ihr Jenifers Performance? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Chris J Ratcliffe / Freier Fotograf / Getty Images Jessika Muscat und Jenifer Brening beim Eurovision Song Contest 2018

RANCISCO LEONG / Kontributor / Getty Images Jenifer Brening beim Halbfinale des Eurovision Song Contests 2018

FRANCISCO LEONG / Kontributor / Getty Images Jenifer Brening beim ESC-Halbfinale 2018

