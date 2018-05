Emma Bunton (42), Victoria Beckham (44), Melanie C. (44), Mel B. (42) oder doch Geri Halliwell (45): Mit welchem Spice Girl war Justin Timberlake (37) im Bett? Diese Frage stellen sich wohl viele Fans des Sängers. Anfang des Monats plauderte der *NSYNC-Star in Ellen DeGeneres (60)' Talkshow unfreiwillig aus, er habe Sex mit einem der Spice Girls gehabt. Seitdem wird wild spekuliert, doch hat sich Mel B. jetzt verraten?

Hatte der 37-Jährige womöglich eine Affäre mit Mel? Die 42-Jährige war zu Gast in der Sendung Loose Woman und musste ein Fragespiel über sich ergehen lassen. Moderatorin Ruth Langsford hakte natürlich nach: "Welches Spice Girl knutschte mit Justin Timberlake?" Mel hatte fünf Schilder mit den Gesichtern ihrer Kolleginnen zur Auswahl. Sie seufzte, zögerte und hielt erst dann alle Kellen nach oben. Scary Spice schien das Ganze ziemlich unangenehm zu sein.

Das Rätsel ist offiziell zwar noch nicht gelöst, doch das auffällige Verhalten heizte die Gerüchteküche auf Twitter weiter an. Viele User sind sich sicher: Es war Mel, mit der Justin zu Bandzeiten in den 1990er-Jahren etwas hatte. Glaubt ihr das auch? Stimmt in der Umfrage ab!

Matt Winkelmeyer / WENN Mel B. bei der Sommer TCA Tour, 2016

Christopher Polk / Getty Images Mel B. beim "America's Got Talent"-Auftakt 2018

Kevin Winter / Getty Images Justin Timberlake, Musiker und Schauspieler

