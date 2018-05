Meghan Markles (36) Dating-Vergangenheit bietet einige besondere Anekdoten! In wenigen Tagen wird die frühere Schauspielerin den einst so wilden Prinz Harry (33) heiraten – eine Zeremonie, auf die Royal-Fans weltweit seit Wochen hinfiebern. Die Wartezeit auf den großen Tag verkürzen nun neue pikante Details aus der Liebeshistorie der zukünftigen Braut. Denn eine alte Bekannte plauderte aus: Meghan hatte vor ihrem Leinwand-Durchbruch Dates mit einem Pornodarsteller!

Als Meghan süße 22 Jahre alt war, soll sie Simon Rex am Set der US-Sitcom "Cuts" kennengelernt haben. Heute ist der Schauspieler vor allem Scary Movie-Fans ein Begriff. Doch vor seinem Hollywood-Erfolg drehte er als 18-Jähriger auch einige schlüpfrige Filmchen – 1997 soll der Kalifornier sogar für das "Best Gay Solo Video" mit einem Preis ausgezeichnet worden sein. "Es war gerade genug, um die Miete zu bezahlen. Ich habe im Moment gelebt. Rückblickend war es nicht die beste Idee", zitiert Daily Mail aus einem Interview von Simon aus dem Jahr 2014. Als er und Meghan sich 2004 offenbar zu Dates trafen, lag seine Zeit als Erotiksternchen bereits in der Vergangenheit.

Stattdessen machte sich der heute 43-Jährige zu dem Zeitpunkt einen Namen als Model und stand damals bereits für Calvin Klein (75) und Versace vor der Kamera. Heute ist der Schauspieler als Comedian und als Rapper unter dem Pseudonym "Dirt Nasty" im Geschäft. Ob die neuen Enthüllungen, die von Meghans alter Kindheitsfreundin Ninaki Priddy kommen, ihr so kurz vor der Hochzeit schaden können? "Sie ist keine jungfräuliche Braut wie Diana, die gerade mal aus der Pubertät raus war, als sie Charles geheiratet hat, sondern eine erwachsene Frau mit Erfahrung, die eine gescheiterte Ehe hinter sich hat", beruhigt ein Insider mit Verbindungen zu den Royals.

