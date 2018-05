Seit 2013 spielt Andree Katic (33) den Fitnesstrainer Patrick Schumann bei Köln 50667. Kein Wunder, dass der Hottie einige weibliche Verehrerinnen hat! Im Promiflash-Interview verriet der Sport-Freak auf der FIBO 2018, wie weit die Fan-Liebe geht: "Man bekommt manchmal Sachen geschickt bei den Accounts von eventuellen Nacktfotos oder so." Auf diese eindeutigen Angebote würde der TV-Star aber nie eingehen: "Nee, also das ist wirklich nicht so mein Ding."



