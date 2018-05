Über dieses prickelnde Präsent hat sich Dreifach-Mom Kim Kardashian (37) sicher gefreut! Ihre Schwester Khloe (33), die seit der Geburt ihrer Tochter True in diesem Jahr selbst den ersten Ehrentag aller Mamas feiern darf, schenkte ihr zunächst nur eine unscheinbare Tasche – doch der Inhalt amüsierte die Gattin von Kanye West (40) schließlich sehr! In Kims Instagram-Story öffnet sie verwundert die Prada-Bag und findet neben einem Liebes-Toy eine süße Nachricht ihrer Angehörigen darin: "Manchmal müssen Mamas die Dinge selbst in die Hand nehmen!”, kommentierte die Schenkende den "Ehemann-Ersatz".



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de