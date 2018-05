Sind sie schon jetzt das absolute Traumpaar bei Bachelor in Paradise? Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco haben sich von der ersten Sekunde an gut verstanden und konnten die Blicke in Thailand nicht voneinander lassen! In der heutigen Folge verbrachten die beiden dazu noch ein romantisches Date und kamen sich noch ein Stückchen näher. Auch das Netz feiert die Turteltauben!

"Die passen wie Arsch auf Eimer", "Evelyn und Domenico. Unsere Gebete wurden erhört, Freunde!", "Ich finde die beiden irgendwie total süß" oder "Domenico und Evelyn sind für mich die wahren Couplegoals", jubelten die BiP-Fans bei Twitter. Manche User bezeichneten die beiden sogar als die neuen Beckhams! Im TV statteten die zwei heute einer Wahrsagerin einen Besuch ab – der Gedanke jagte Evelyn zu Beginn ein wenig Angst ein: "Die können einen auch verfluchen!" Die Sorgen konnte die Ulknudel aber schnell über Bord werfen. Denn: Der feurige Italiener punktete auf ganzer Linie und zog eine vielversprechende Liebes-Karte!

Das Date lief nach dem Zukunfts-Experiment wie am Schnürchen, Evelyn öffnete sich und sprach sogar über die Familienplanung: "Ich will etwas Ernstes und auch bald dann das erste Baby", erzählte sie. Domenico sah das offenbar genauso: "Ich will langsam ankommen". Flattern hier schon die ersten Schmetterlinge im Bauch? "Ich fühle mich sehr wohl, es kommt mir sehr vertraut vor und ich kann mich fallen lassen", sagte Evelyn. "Schön, dass wir über tiefgründige Sachen sprechen", freute sich Domencio mit Herzchen in den Augen nach dem Date. Was sagt ihr zu den beiden? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

MG RTL D Evelyn Burdecki & Domenico De Cicco in Thailand

MG RTL D / Arya Shirazi Evelyn Burdecki, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

