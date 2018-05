Was für eine Ehre! Die Boys von Why Don't We trafen Ed Sheeran (27) bei den VMAs 2017 und waren total überwältigt von dieser Begegnung, denn der Sänger outete sich nicht nur als Fan ihrer Musik, sondern schrieb den fünf Jungs sogar den Hit "Trust Fund Baby". Die Newcomer konnten ihr Glück kaum fassen und freuten sich riesig über die Zusammenarbeit: "Ich glaube, wir sind auf und ab gehüpft und ungefähr eine Meile gelaufen", erzählte Bandmitglied Zach Herron (16) im Promiflash-Interview.



