Mit diesem Stempel ist sie nicht so happy! In der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel gilt Pia Riegel (22) als eine von zwei Curvy-Kandidatinnen. Im Promiflash-Interview bei den ABOUT YOU Awards verriet die Gewinnerin des Titels "Schöne Münchnerin" allerdings – sie selbst findet diese Bezeichnung etwas befremdlich: "Ich habe eine normale Figur, ich bin nicht kurvig oder so was, wie ich dargestellt werde."



